Na semana passada, discuti cinco características de longo prazo da economia mundial —demografia, mudanças climáticas, avanço tecnológico, disseminação global do conhecimento e crescimento econômico em si.

Nesta semana, vou analisar choques, riscos e fragilidades. Juntos, penso que todos esses fatores moldam a economia em que vivemos.

Explosão em Khan Yunis, ao sul da Faixa de Gaza, em meio aos enfrentamentos entre Israel e o Hamas - AFP

Um "choque" é um risco realizado. Os riscos, por sua vez, são quase todos concebíveis. Na fraseologia útil de Donald Rumsfeld, eles são "desconhecidos conhecidos". Mas sua probabilidade e gravidade são desconhecidas.

Estamos cercados por esses riscos —pandemias adicionais, instabilidade social, revoluções, guerras (incluindo guerras civis), megaterrorismo, crises financeiras, colapsos no crescimento econômico, reversões na integração econômica global, interrupções cibernéticas, eventos climáticos extremos, colapsos ecológicos, grandes terremotos ou erupções de supervulcões.

Todos esses são imagináveis. A realização de um eleva a probabilidade de pelo menos alguns dos outros. Além disso, fragilidades conhecidas aumentam a probabilidade ou pelo menos a gravidade provável de tais choques.

Como demonstra o Relatório de Riscos Globais 2024 do Fórum Econômico Mundial, vivemos em um mundo de alto risco. Não é que qualquer coisa pode acontecer. É mais que um número considerável de coisas bastante concebíveis pode acontecer, possivelmente ao mesmo tempo.

O passado recente mostrou isso claramente: sofremos uma pandemia, embora relativamente leve em termos históricos, duas guerras custosas (na Ucrânia e no Oriente Médio), um aumento inesperado da inflação e uma "crise do custo de vida" associada.

Além disso, essas perturbações ocorreram pouco tempo depois das múltiplas crises financeiras de 2007-2015.

Não surpreendentemente, esses choques se mostraram prejudiciais e desestabilizadores. Eles provavelmente imporão custos de longo prazo, especialmente em países e pessoas mais vulneráveis.

Mas podemos ver um pouco de sorte: o choque inflacionário parece provavelmente desaparecer relativamente em breve. As previsões consensuais para a inflação em 2024 mudaram muito pouco desde janeiro de 2023.

Em janeiro de 2024, eram de 2,2% para a zona do euro, 2,6% para os Estados Unidos e 2,7% para o Reino Unido. Os bancos centrais estão desesperados para evitar o erro de afrouxar cedo demais e, portanto, têm muito mais probabilidade de fazê-lo tarde demais.

As previsões consensuais para o crescimento em 2024 são consequentemente baixas, mas não negativas, até agora.

O futuro das guerras atuais é muito mais incerto. Elas podem ser resolvidas, desaparecer ou explodir em algo maior e mais prejudicial. Essa incerteza, a história nos diz, faz parte da natureza da guerra.

Além disso, como elas terminam pode —na verdade, provavelmente vai— criar mais riscos. Em um extremo, pode haver acordos pacíficos para ambos os conflitos. No outro, pode haver apenas uma pausa antes de hostilidades ainda piores.

O que acontece no futuro depende não apenas de como as forças motrizes continuam a operar, quando (e como) os choques recentes se resolvem e quais riscos são realizados. Também depende das fragilidades no sistema. Quatro se destacam.

O primeiro conjunto é ambiental. Estamos envolvidos em um experimento irreversível com a biosfera, principalmente, mas não exclusivamente, em relação ao clima.

À medida que a economia humana cresce, é provável que seu impacto na biosfera também se expanda. Será necessário um grande esforço para evitar tornar o ambiente ainda mais frágil. Até agora, falhamos em reverter as tendências e, portanto, a fragilidade do meio ambiente aumentará.

O segundo conjunto é financeiro. Ao longo do tempo, a quantidade de dívida, tanto pública quanto privada, tende a aumentar. Muitas vezes, isso tem sido sensato, e até essencial.

A dificuldade é que as pessoas passam a depender tanto da solidez de suas reivindicações quanto de sua capacidade de financiar e, quando necessário, refinanciar suas dívidas. As economias dependem da confiança dos credores em seus devedores.

Se algo causar um grande choque nessas expectativas, a falência em massa pode desencadear crises profundas, com consequências econômicas e políticas terríveis. Com o endividamento elevado atual, um período prolongado de altas taxas de juros pode desencadear tais choques.

O terceiro conjunto está na política doméstica. Estamos vivendo o que Larry Diamond, de Stanford, chamou de "recessão democrática".

Há uma crescente hostilidade em relação às normas fundamentais da democracia liberal, mesmo em países ocidentais.

Como argumentei em outro lugar, isso está enraizado em decepção econômica, falhas de políticas e mudanças sociais disruptivas. Isso diminuiu a legitimidade dos políticos convencionais e aumentou a dos demagogos populistas. Isso torna nossa política frágil.

O conjunto final reside na geopolítica. A combinação de mudanças no poder econômico relativo com o surgimento de um bloco de poderes autoritários centrados na China tem solidificado divisões no mundo.

Essas divisões podem ser vistas nos conflitos atuais. A desconfiança resultante ameaça nossa capacidade de convocar a cooperação necessária para garantir "prosperidade, paz e planeta".

Em um mundo em que os perigos do conflito e o custo do fracasso em cooperar são tão grandes, essa fragilidade final pode ser a mais importante. Se não encontrarmos uma maneira de cooperar, é provável que não consigamos gerenciar muitos dos riscos. Isso, por sua vez, tornará mais prováveis e mais difíceis de lidar com outros grandes choques.

De fato, o nosso é um mundo confuso e imprevisível. Isso não ocorre porque não sabemos de nada. Pelo contrário, sabemos muito. O problema é que também sabemos que o mundo é imprevisível e complexo.

A resposta crucial deve ser reduzir fragilidades, gerenciar choques, planejar riscos e compreender essas características fundamentais. Além disso, como muitas delas são globais, também devemos pensar globalmente.

A miopia e o tribalismo habituais da humanidade não funcionarão. Infelizmente, é difícil imaginar que vamos superá-los em um futuro próximo.