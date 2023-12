Financial Times

O Reino Unido "se arrasta". Esse foi o tema de um excelente livro de Duncan Weldon, lançado há pouco tempo. No entanto, se arrastar não é mais suficiente.

Esse foi o argumento da minha coluna há uma semana, que se baseou no relatório "Ending Stagnation" (Acabando com a Estagnação), da Resolution Foundation e do Centre for Economic Performance da London School of Economics.

O Reino Unido está sofrendo com uma combinação venenosa de produtividade estagnada e alta desigualdade. Essa combinação significa que "as famílias típicas são 9% mais pobres do que seus equivalentes franceses, enquanto nossas famílias de baixa renda são 27% mais pobres".

Não é surpreendente que seis em cada dez britânicos "achem que o país está indo na direção errada".

Banco da Inglaterra, em Londres - Peter Nicholls - 21.set.2023/Reuters

Então, como poderíamos colocá-lo na direção certa? A resposta chocantemente não inglesa que o relatório oferece é que ele precisa de uma estratégia econômica.

Seria errado dizer que o país nunca teve algo assim antes —teve durante as guerras mundiais, sob Attlee e novamente sob Thatcher. Mas o tipo de estratégia que esse livro recomenda seria novo.

Não deve ser implementada sob a sombra de uma guerra mundial ou durante seu rescaldo. Nem, como a de Thatcher, deve ser focada em reduzir a pegada econômica do Estado. Essa estratégia exige um Estado ativo em tempos de paz. Isso pelo menos seria algo novo.

O argumento a favor de uma nova estratégia econômica não é apenas o desempenho econômico desastroso desde a crise financeira de 2007-2008. Também é porque a economia pré-crise era, pelo menos em parte, uma bolha insustentável.

Além disso, o país enfrenta muitos desafios além do crescimento lento e da alta desigualdade. Isso inclui se ajustar ao Brexit, financiar e implementar a transição verde, reduzir a desigualdade regional, gastar mais com defesa e lidar com as pressões do envelhecimento.

Acredita-se amplamente que a mudança econômica está se acelerando. Nada poderia estar mais longe da verdade.

A realocação de mão de obra entre setores está no seu nível mais baixo em mais de 90 anos. O Reino Unido precisa de mudanças mais rápidas. Até agora, muita atenção tem sido dada a aumentar a produtividade de empresas medíocres.

Setores e empresas de alta produtividade devem se expandir, em vez disso, para liberar mão de obra, terra e capital de setores e empresas onde eles estão sendo desperdiçados.

"Ninguém comemora isso", afirma o relatório, "mas o Reino Unido é o segundo maior exportador de serviços do mundo". O relatório argumenta devidamente que setores de serviços intensivos em habilidades, nos quais o Reino Unido tem uma vantagem comparativa revelada, devem ser uma prioridade.

Isso inclui exportações de propriedade intelectual e serviços culturais, empresariais e financeiros. O Reino Unido também tem uma vantagem em manufaturas sofisticadas, como aeroespacial. O país, em resumo, precisa se construir com base no que já é bom, não sonhar em se tornar um país que não é.

Até agora, tudo parece sensato. Mas essa prioridade parece ideal principalmente para profissionais qualificados que trabalham predominantemente em Londres. O que isso significaria para os menos qualificados e para aqueles que vivem em outros lugares?

Uma resposta seria que essas pessoas e lugares forneceriam serviços não comercializáveis para aqueles que fornecem serviços comercializáveis globalmente. Mas isso não seria suficiente.

Portanto, o relatório também recomenda investimentos públicos e privados enormes em Birmingham e Manchester, a fim de reduzir boa parte de sua lacuna de produtividade com Londres, aumentando seus estoques de capital empresarial em 15 a 20% e suas populações em mais de 160 mil graduados cada.

Enquanto isso, os benefícios seriam distribuídos por toda a população por meio de melhores empregos e uma rede de segurança pública mais proativa. O primeiro envolveria aumentar os salários mínimos, fazer cumprir as normas trabalhistas, incentivar a sindicalização e, assim, eliminar as empresas de baixa produtividade.

O apoio ao desemprego temporário e à aquisição de habilidades seria mais generoso, a fim de incentivar os trabalhadores a correr o risco de mudar para empregos melhores. Nisso, o modelo é a "flexigurança" dinamarquesa, na qual o Estado apoia os trabalhadores, em vez dos empregos existentes.

Um elemento crucial seria um maior investimento público e privado, sendo que este último seria financiado em parte por maiores contribuições previdenciárias. Esse investimento também precisaria ser em habilidades, especialmente em níveis abaixo do ensino superior.

Para sustentar tudo isso, seria necessário uma substancial liberalização do rígido regime de planejamento do Reino Unido, bem como uma reforma tributária, incluindo, principalmente, impostos sobre propriedade e riqueza.

Eu admiro a visão estratégica. Isso é uma mudança muito bem-vinda dos debates usuais limitados. Igualmente bem-vindo é o reconhecimento de que as coisas não podem continuar como estão. No entanto, isso levanta duas grandes questões.

O primeiro é se há estratégia suficiente de crescimento e nivelamento. Deveria ter se concentrado mais no crescimento de negócios novos e inovadores. Também deveria ter dado uma ideia mais clara de como a promoção de serviços de alto salário geraria renda em todo o país. Poderia acabar, com certeza, concentrando mais população e riqueza em Londres e no Sudeste.

O segundo é se alguma estratégia que se desdobraria ao longo de pelo menos dois parlamentos e, na prática, em mais, poderia ser implementada no Reino Unido.

O relatório observa corretamente que a Alemanha produziu uma resposta estratégica espetacularmente bem-sucedida à emergência nacional da unificação. A diferença não é tanta que o Reino Unido não faça esse tipo de coisa. Isso não está totalmente correto, dadas suas mobilizações durante a guerra.

A diferença é que o Reino Unido se acostumou a gerenciar a estagnação: esse sapo está sendo fervido muito lentamente. Espero estar errado. Mas quando olho para nossa política, temo que não esteja. Os debates são muito tímidos. No entanto, a Resolution merece crédito por tentar persuadir o país e seus políticos a sair dessa panela logo.