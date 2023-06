Os grupos Planet Hemp e Terno Rei vão se apresentar no Festival Se Rasgum, que ocorrerá entre os dias 14 e 18 de novembro, em Belém. Esta será a 18ª edição do evento. Seus palcos também receberão show de Keila com participação de Deize Tigrona.

A banda Planet Hemp no clipe de 'Distopia', sua primeira música em 22 anos - Divulgação

As apresentações ocorrerão dois pontos diferentes da cidade de Belém. Haverá ainda uma programação gratuita no Píer das Onze Janelas. O evento é considerado um dos maiores festivais independentes do Norte do país.

TAPETE VERMELHO

Os atores Bruna Altieri e André Ramiro e o diretor André Luis receberam convidados, na noite de segunda (19), na pré-estreia do filme "Tração", no Cinesystem Morumbi Town, em São Paulo. O cantor Fiuk e o ator Nelson Freitas, que estão no elenco do longa, também marcaram presença no evento.