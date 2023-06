O clima entre os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), era de descontração durante a recepção ao presidente da Argentina, Alberto Fernández.

Eles participaram de um almoço no Itamaraty, em Brasília, nesta segunda-feira (26) em celebração dos 200 anos das relações diplomáticas com o país argentino.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na recepção ao presidente da Argentina no Itamaraty - Gil Ferreira/Ascom-SRI

Guimarães é responsável pela interlocução entre o Palácio do Planalto e os deputados. Os três conversaram de maneira descontraída e até posaram juntos para uma foto, afastando os rumores de uma crise nos bastidores da articulação política entre o Executivo e o Congresso.

Padilha aparece beijando Guimarães na bochecha. Ao lado, Costa sorri para o retrato e repete o gesto.

No começo do mês, Padilha negou qualquer desentendimento. "Não tem intriga, não tem futrica, não tem nada que vá gerar qualquer tipo de desunião nos três mosqueteiros do presidente Lula e no D’Artagnan", disse o ministro em entrevista, comparando-se ao personagem da obra de Alexandre Dumas.

Esta é a quarta visita do líder argentino ao Brasil desde que Lula (PT) foi eleito.