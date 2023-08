O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo inaugura no próximo dia 30 de agosto a exposição "Sérvulo Esmeraldo: Linha e Luz", na capital paulista.

Serão exibidas 110 obras de diferentes fases do artista cearense, morto em 2017, com destaque para a famosa série "Excitáveis".

Sérvulo Esmeraldo em Paris, em 2010 - Gentil Barreira/Divulgação

Há planos para que a escultura "Quando o Aço É Transparente" seja apresentada na área externa do espaço cultural.

A mostra retrospectiva, que fez sucesso antes no Rio de Janeiro, tem curadoria de Marcus Lontra Costa em parceria com Dodora Guimarães Esmeraldo, que foi casada por 36 anos com Sérvulo.

Ela lembra que o artista veio ainda jovem para a capital paulista com o objetivo de se preparar para o curso de arquitetura, mas foi reprovado porque vivia desenhando com um cotoco de lápis no curso preparatório. Na cidade, ele também trabalhou como ilustrador e repórter do jornal Correio Paulistano até receber uma bolsa de estudos para a França, onde viveu por mais de 20 anos.

"Em São Paulo, ele conheceu Flávio de Carvalho, Aldemir Martins e muitos outros. Jamais abriu mão de seu primeiro título de eleitor, retirado na cidade", conta. "Realizar a retrospectiva na capital paulista é enfatizar laços de pertencimento."

Sérvulo é também conhecido por suas esculturas monumentais instaladas em vários locais pelo mundo, como a Árvore do Conhecimento, que hoje está exposta em frente ao jardim do Sesc Guarulhos.

TELONA

A atriz Isis Valverde interpreta Ângela Diniz no filme 'Angela' - Aline Arruda/Divulgação

A atriz Isis Valverde posa caracterizada como Ângela Diniz no filme "Angela", que estreia nos cinemas no dia 31 de agosto. Com direção de Hugo Prata, o longa aborda os últimos meses de vida da socialite que foi morta a tiros em 1976 pelo namorado, Doca Street. Em um primeiro julgamento, em 1979, ele saiu do tribunal ovacionado por fãs. Foi só em 1981, que um novo júri acabou por condená-lo. Declarado culpado, recebeu pena de 15 anos de prisão.

"Espero que com o filme mais e mais pessoas abram os olhos para essa questão do feminicídio e para a importância de entendermos a mulher sempre como alguém independente, dona de si, e não um objeto de alguém", diz a atriz.