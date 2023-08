O quadrinista Mauricio de Sousa receberá o Prêmio Personalidade da Comunicação 2023, em cerimônia no dia 31 deste mês, no teatro Unibes Cultural, em São Paulo. A premiação é uma iniciativa da Mega Brasil Comunicação, dirigida por Eduardo Ribeiro e Marco Antonio Rossi.

O cartunista Mauricio de Sousa, criador da 'Turma da Mônica' - Caio Gallucci

LETRAS

O ex-presidente Michel Temer (MDB) prestigiou o lançamento do livro "Penúltimas Memórias", do economista Roberto Giannetti da Fonseca, no Solar Fábio Prado, na capital paulista, na semana passada. Editada pela Matriz, a obra faz uma análise da história econômica do país e narra a trajetória do autor, que foi membro do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). O ex-governador de São Paulo João Doria compareceu.