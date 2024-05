A cantora e compositora Alaíde Costa foi eleita a vencedora do Troféu Tradições UBC, criado pela União Brasileira de Compositores. A honraria será entregue no dia 20 de junho, na Casa de Francisca, no centro de São Paulo.

A cantora Alaíde Costa - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Na ocasião, a artista apresentará seu show "Canções de Alaíde", com participações especiais de Carlinhos Brown, Ayrton Montarroyos e Zé Manoel. "Ser reconhecida como uma das precursoras da bossa nova aos 88 anos é uma honra indescritível. É gratificante ver que a música que ajudamos a criar e a cultivar ainda ressoa com tanta força e beleza no coração das pessoas", diz Alaíde.

Antes dela, foram agraciados com o prêmio Anastácia, Dona Onete e Lia de Itamaracá.

SOM

O artista Yago Oproprio - Enio César/Divulgação

O artista Yago Oproprio lançará o primeiro álbum de sua carreira, "Oproprio", na terça-feira (28). O trabalho reunirá dez faixas que narram situações do cotidiano vividas pelo próprio artista, nascido na zona leste de São Paulo. Yago tem um estilo de rap mais melódico, calcado no boom bap.

"A raiz do meu trabalho está no boom bap, minha formação se deu através dele. Mas diferentemente do que era feito décadas atrás, busco trazer, a partir da minha ótica, situações corriqueiras do cotidiano, comum a todos, para gerar identificação com aquilo que canto, escrevo e que vivo", diz.