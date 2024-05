A cantora e compositora Luíza Boê vai lançar o single "Meu Mar" em parceria com o músico Jacques Morelenbaum. Os dois vão subir ao palco do Cineclube Cortina, no centro de São Paulo, no dia 13 de junho, para realizar um show de lançamento.

A faixa será acompanhada de um videoclipe, que será exibido em primeira mão no evento. Depois da apresentação, haverá discotecagem de João Abtibol.

A cantora Luíza Boê e o violoncelista Jaques Morelenbaum no clipe 'Meu Mar' - Carlos Monteiro/Divulgação

O clipe de "Meu Mar" foi gravado na prainha da Glória, em Vila Velha (ES).

"É uma alegria essa parceria com Jaques, maestro, lenda viva da música brasileira e mundial. Certamente, foi um dos clipes mais lindos e vulneráveis que já fiz na minha vida", diz Luíza, que se inspirou no conto "Mulher-Esqueleto", de Clarissa Pinkola Estés.

A direção é de Gabriela Boeri e Karol Jurga, com fotografia assinada Bruna Moraes e direção de movimento por Luísa Villar.

ROTA

O cientista político Luiz Felipe D'Avila, que concorreu à Presidência pelo Novo em 2022, recebeu convidados no evento de lançamento de seu novo livro "Vire à Direita, Siga em Frente", realizado na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo, na quarta-feira (22). O ex-presidente Michel Temer (MDB) compareceu. O advogado Sergei Cobra Arbex e sua mãe, a advogada e ex-deputada Zulaiê Cobra, também estiveram lá.