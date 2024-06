O livro "O Clarão", da escritora, psicanalista e colunista da Folha Betty Milan, acaba de ganhar uma nova edição pela editora Record.

O romance, publicado originalmente em 2001, foi inspirado pela amizade de Milan com o publicitário Carlito Maia. Em 1997, ele contou à autora que estava com uma doença degenerativa e impossibilitado de falar.

Escritora e psicanalista Betty Milan - Lailson Santos/Divulgação

Diante do temor do ocorrido e da possibilidade de perder o amigo, ela começou a escrever a obra. Carlito morreu um ano depois do lançamento do volume.

Nesta nova edição, que já está em pré-venda, Milan revisita o romance. "A amizade ilumina quando a paixão pelo dinheiro, pelo sucesso, cega; ela quer o contentamento do outro, respeita a sua liberdade e aceita a diferença", diz ela.

A autora fará uma live no próximo dia 13 com o historiador Leandro Karnal e com o escritor, editor e tradutor Rodrigo Lacerda.

CERTAME

O jogador Neymar Jr. recebeu convidados no leilão beneficente promovido pelo Intituto Neymar Jr. no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, na noite de segunda-feira (3). A apresentadora Luciana Gimenez esteve lá. Os lutadores Popó e Minotauro também compareceram.