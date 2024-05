O cantor, compositor e escritor Chico Buarque vai lançar um novo livro pela editora Companhia das Letras. "Bambino a Roma" é uma autoficção em que Chico narra o fim de sua infância na Itália.

O cantor Chico Buarque - Folhapress

Ainda criança, em 1953, o cantor viveu na capital italiana por cerca de dois anos com sua família. Seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, era professor de uma universidade em Roma.

A pré-venda da obra está prevista para junho, mês em que Chico completa 80 anos. A publicação deve chegar às livrarias em agosto.

Vencedor do Prêmio Camões em 2019, principal troféu literário da língua portuguesa, Chico também é autor de livros como "Essa Gente", "O Irmão Alemão", "Budapeste" e "Leite Derramado".

TABLADO

A atriz Vera Holtz e o compositor Federico Puppi receberam convidados na estreia da nova temporada do monólogo "Ficções", no Teatro Faap, em São Paulo, realizada na semana passada. Puppi assina a trilha sonora original do espetáculo e divide o palco com Holtz durante a peça. A atriz Tania Bondezan esteve lá. O ator Taumaturgo Ferreira também compareceu.