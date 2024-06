O fotógrafo Frâncio de Holanda realizará na próxima quinta-feira (20) uma exposição na galeria f 2.8, fundada por ele, localizada em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

Frâncio irá exibir fotografias ao lado de trabalhos de artistas convidados como Maria Leite, Manuela Camargo, Ajax e Hugo Sá. Eles apresentarão obras em pintura, bordado e xilogravura.

Cartaz da exposição - Divulgação

MÃOS DADAS

A apresentadora Patrícia Poeta reuniu convidados e celebridades em um show em prol do Rio Grande do Sul, promovido por ela, realizado no Teatro Vibra São Paulo, na capital paulista, na noite de segunda-feira (17). A cantora Wanessa Camargo e a apresentadora Luciana Gimenez participaram do evento, que foi transmitido online e arrecadou fundos para os afetados pelas enchentes no estado gaúcho.