O baixista Luís Maurício, um dos fundadores da banda de reggae Natiruts, assumiu recentemente a presidência da Associação Brasileira de Cannabis e Cânhamo Industrial. Com o fim do grupo musical, anunciado em fevereiro, ele afirma que vai se dedicar à luta para permitir que os mais pobres possam ter acesso à maconha medicinal.

"Hoje em dia, o acesso legal ao óleo da cannabis para tratamento de diversas doenças no Brasil é de alto custo", diz. O músico defende que o produto seja disponibilizado no SUS e que seja também regulamentado o cultivo da planta para uso medicinal e do cânhamo para fins industriais.

O músico Luís Maurício, do Natiruts - Divulgação

"Trazendo a produção para nossas terras, conseguiríamos além de baratear o custo, gerar empregos e receita para o país", afirma.

A banda Natiruts iniciou no sábado (8) a sua turnê de despedida com show em Brasília.

SOM

A cantora Larissa Luz - Caio Lirio/Divulgação

A atriz e cantora Larissa Luz lançará um novo álbum neste ano, previsto para o mês de outubro. O trabalho sairá após um hiato de dois anos desde que seu EP "Deusa Dulov (Vol. 1)" chegou às plataformas de streaming. A artista é curadora do Festival Afropunk no Brasil e se apresentará nas edições do evento em Nova York e em Salvador.