A ministra da Gestão, Esther Dweck, vai assinar com empresas públicas na próxima quarta-feira (14) o Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais. A presença da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, é esperada na cerimônia em Brasília.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck - Pedro Ladeira/Pedro Ladeira - 13 fev. 2023/Folhapress

O acordo prevê a cooperação entre as empresas para melhorar as políticas públicas relacionadas ao tema, além de identificar problemas e implementar soluções para garantir diversidade nas estatais.

O acordo será firmado com mais de 30 empresas como Banco do Brasil, Caixa, Correios, EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Emgepron, BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).

SET

As atrizes Gloria Pires e Cleo receberam convidados na pré-estreia do filme "Vovó Ninja", em que elas, assim como na vida real, são mãe e filha. Os atores Angelo Vital Monteiro, Luiza Salles, Dadá Coelho e Pedro Miranda, que integram o elenco do longa, também compareceram ao evento, realizado na semana passada no shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O diretor do filme, Bruno Barreto, o ator Thiago Justino e a produtora Paula Barreto passaram por lá.