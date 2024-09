O especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo já tem data para ser gravado: dia 27 de novembro, no Allianz Parque, na capital paulista. A venda de ingressos para o público será aberta na próxima semana.

O cantor Roberto Carlos - Eduardo Anizelli/Eduardo Anizelli/Folhapress

A parceria entre o cantor e a emissora completa 50 anos em dezembro. O contrato com a Globo, porém, se encerra em março de 2025, e o futuro do especial de Natal ainda está incerto.

A atração foi ao ar pela primeira vez em 25 de dezembro de 1974 e, de lá para cá, virou uma tradição. O programa só não foi gravado em momentos excepcionais —em 1999, ano da morte da mulher do cantor, e em 2020, devido à pandemia de Covid-19.

SET

