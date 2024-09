A mulher do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), Regina Carnovale, disse que vai processar o influenciador Pablo Marçal por calúnia e difamação.

A ação é motivada por falas e postagens feitas pelo ex-coach em que ele cita uma reportagem da coluna Painel, da Folha, que revelou que em 2014 uma então vizinha do casal afirmou em boletim de ocorrência, após uma briga, que a hoje primeira-dama teria dito que era "casada com bandido" e ameaçado "chamar o PCC".

Regina Carnovale, primeira dama da cidade de São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

"Vou te processar, eu nunca disse isso", afirmou Regina em comentário na publicação de Marçal. No post no Instagram, o influenciador e adversário de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo escreveu na legenda: "Nós vamos defender as mulheres".

Marçal também citou o episódio durante o debate realizado na manhã desta terça-feira (17) pela RedeTV! e o UOL.

À coluna, a assessoria de Nunes confirmou que Regina vai processar o ex-coach e voltou a negar "veementemente a referida alegação".

A discussão, registrada no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro, ocorreu em 20 de setembro de 2014 por volta de 23h30, motivada por desavenças quanto a vagas de garagem.

Segundo o BO, naquela noite um casal de moradores do prédio, Ronaldo e Andreia Nunes, queixou-se ao síndico que Regina não havia estacionado direito seu carro na vaga delimitada, como já teria acontecido outras vezes.

Chamada para uma conversa no térreo do edifício, a hoje primeira-dama e o casal teriam iniciado um bate-boca que teria descambado para agressões físicas.

Regina diz no BO que foi atingida com um soco por Ronaldo e caiu no chão. O casal negou a agressão e disse que ela se desequilibrou.

Em determinado momento, a hoje primeira-dama teria gritado com o casal.

Na versão de Andreia, relatada na ocorrência policial, Regina teria dito: "Eu sou casada com bandido. Você não sabe quem eu sou. Vou chamar o PCC e você está morto". Na época, Nunes era vereador, em seu primeiro mandato.

A frase não consta dos relatos do marido de Andreia, nem do síndico, Rodrigo Fernandes, ou ainda da própria Regina.

Ao Painel, Andreia disse que o caso não teve desdobramentos jurídicos. Ela não quis fazer mais comentários. "Na verdade eu já até esqueci disso, está bem enterrado", declarou.

Já o síndico afirmou à coluna que não se lembra do episódio –embora dê detalhes sobre ele no BO.

Já Nunes e a mulher dizem que a frase nunca foi dita. "Regina nega veementemente a referida alegação reproduzida pelo jornal, a partir de um documento contraditório, com quatro versões diferentes. Não houve desdobramento e nem comprovação."