Mediador do próximo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o apresentador Cesar Filho diz que é preciso "colocar ordem na casa" para evitar que situações como a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) se repitam em novos encontros entre os políticos.

O apresentador Cesar Filho - Rogério Pallatta -7.mar.2024/SBT

Filho vai comandar o debate realizado pelo SBT e pelo portal Terra na manhã da próxima sexta (20). Segundo ele, os cinco principais postulantes ao cargo já confirmaram presença: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Marçal, Tabata Amaral (PSB), Datena e Maria Helena (Novo).

"Não adianta só falar, tem que haver punição. A gente tem uma previsão de que eles sejam punidos com o tempo a cada vez que não cumprirem o que está determinado. Vão perder tempo [de fala]", diz.

"Acho que tem que pôr ordem na casa, entendeu? Eles não podem se comportar como 5ª série. Eles são candidatos à Prefeitura de São Paulo, caramba."

As regras do debate, que já foram acordadas por todas as campanhas, serão divulgadas na quarta (18). Segundo apurou a coluna, expulsões não estão previstas oficialmente, mas poderão ocorrer caso os organizadores identifiquem um comportamento inaceitável.

Cesar Filho diz que é uma pessoa educada e que procura "ser sempre elegante" naquilo que faz. "Vou contar com a ajuda do jurídico e da segurança do SBT. Se não tiver outra maneira, vou só pedir: ‘Cortem o microfone’ e retirem o candidato do recinto’."

O apresentador diz que ainda não está definido se cadeiras serão disponibilizadas no estúdio. "Mas, se tiver, elas serão soltas", afirma. Para o debate desta terça (17), a Rede TV decidiu fazer um ajuste no cenário, e as cadeiras foram parafusadas. A medida foi tomada após o ocorrido no domingo (16), quando o Datena arremessou uma banqueta em Marçal.

Filho afirma ter dó dos cidadãos paulistanos que acompanharam em debates anteriores muita gritaria e até violência entre os candidatos. "Nós lutamos tanto pela democracia, pelo direito ao voto, para eles usarem dessa forma?"

"Na abertura do debate, vou pedir para que eles foquem em propostas e não fiquem se acusando mutuamente. Para que usem o precioso tempo da televisão e mostrem quais são as suas propostas para o maior colégio eleitoral do Brasil."

CHEGA MAIS

A atriz e apresentadora Milena Toscano compareceu ao coquetel de abertura da exposição "Banca Galeria", da artista Flávia Junqueira, realizado no parque Ibirapuera, em São Paulo, na semana passada. A cientista social e influenciadora Reis Rodrigues, a produtora Stefania Dzwigalska e a modelo Barbara Fialho estiveram lá. A influenciadora Manuela Cit, a modelo Sabrina Paiva e a consultora Giovana Romani também participaram do evento.