Brasília

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, disse ao governador Tarcísio Freitas que é melhor se acostumar à presença de "gente do governo paraguaio" em São Paulo.

O encontro, ocorrido no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta (26), contou ainda com a presença de três futuros ministros de Peña: Fernández Valdovinos, ex-presidente do Banco Central paraguaio e futuro ministro da Fazenda; o embaixador Rubem Ramírez (chanceler); e Javier García de Zúñiga (Indústria e Comércio).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - Adriano Machado - 06.dez.2022/REUTERS

Em sua apresentação, Peña destacou a importância de São Paulo como principal polo industrial da América Latina.

O mandatário eleito vem circulando entre o empresariado paulista em busca de investimentos. No entanto, fez questão de deixar claro ao governador Tarcísio que não pretende tomar investimentos do estado.

Com incentivos fiscais e trabalhistas, o país vizinho vem atraindo companhias brasileiras há cerca de uma década.

Em média, os brasileiros abriram sete de cada 10 indústrias no Paraguai até 2018. Seu plano é criar uma nova onda, atraindo novas empresas brasileiras.

Atualmente, o Brasil é o principal parceiro comercial. Diversas varejistas já substituíram importações da China por artigos "made in Paraguai".

Segundo relatos, Peña mencionou que pretende atrair investidores da Ásia.

Seu plano é usar os recursos da venda de energia de Itaipu para custear parte de seus projetos.

Em fevereiro deste ano, o Paraguai quitou as últimas parcelas da dívida contraída para a construção da hidrelétrica. Agora, o país fica com toda a energia produzida excedente liberada para que seja vendida ao Brasil.

A principal obra a ser custeada com esse dinheiro será a rodovia Bioceânica, cujo traçado atravessa o chaco paraguaio até o Chile.

Uma das ideias é que a rodovia seja feita pelas empreiteiras que hoje constroem a terceira ponte entre Brasil e Paraguai.

Duas das construtoras são paulistas. À época do projeto, que contou com a participação do governo federal, Tarcísio era ministro da Infraestrutura.

Com Diego Felix