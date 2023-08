Brasília

Empresários cobraram o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, sobre a promessa de déficit zero do ministro Fernando Haddad para o próximo ano.

Reunidos em evento promovido pelo Esfera Brasil, nesta quinta (10) em São Paulo, eles quiseram saber onde o governo pretende cortar despesas caso não consiga levantar os recursos que faltam para fechar a conta. Estima-se que, em 2024, será preciso R$ 150 bilhões a mais no Orçamento para cumprir a meta.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (dir.), ao lado de Marcos Pinto, secretário de reformas econômicas da pasta - Ministério da Fazenda - 20.jul.2023

Nas conversas, também demonstraram preocupação com a defasagem no preço do combustível e com a reforma administrativa.

"Seria o primeiro a fazer uma reforma administrativa", disse Pinto.

No entanto, logo na sequência, avaliou ser uma tarefa difícil e que "tem um horizonte longo".

Com Diego Felix