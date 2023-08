Brasília

O Ministério da Educação barrou o leilão de cursos de medicina da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil). Em recuperação judicial, sua controladora pretendia levantar cerca de R$ 700 milhões com o negócio.

No entanto, a União foi acionada por força de uma contestação judicial da Universidade Brasil e de seus sócios. Eles afirmaram serem os verdadeiros donos da Ulbra. Dizem que, em fevereiro de 2022, compraram a totalidade das ações por R$ 40 milhões.

A Ulbra está em recuperação judicial - Getty Images

Segundo eles, a operação de compra e venda foi intermediada pelo Banco Master que, agora, coordena um dos fundos de investimento interessado na compra dos cursos. Seria, para o grupo, uma evidência de conluio.

Diante do impasse, solicitaram parecer da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

Por meio da AGU, a Secretaria de Ensino Superior do MEC respondeu, nesta terça (8), negando a possibilidade de realização do leilão.

A pasta afirmou que as autorizações para funcionamento dos cursos são "personalíssimos" e "isso impede que sejam transferidas para outra instituição de ensino por mera aquisição", diz o documento.

Com Diego Felix