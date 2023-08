Brasília

A usina nuclear de Angra 3 não foi incluída no PAC (Projeto de Aceleração do Crescimento), programa que o governo Lula pretende lançar em breve como forma de estimular a economia por meio de investimentos públicos.

A usina é a joia do programa nuclear brasileiro conduzido pela ENBPar e precisará de mais R$ 20 bilhões para ficar pronta.

Vista geral das obras da usina nuclear Angra 3 em agosto de 2011 - Divulgação/Eletronuclear

Técnicos e assessores do Planalto que participam da elaboração do PAC afirmam que existe uma inclinação do governo para enterrar definitivamente o projeto, mas as discussões estão em curso.

As chances de que a usina não seja reativada são grandes, motivo que levou a equipe a retirá-la da lista de obras nesse momento.

A coluna ainda não obteve a relação dos empreendimentos prioritários do governo incluídos no PAC.

Os rumores de que Angra 3 estará fora do programa já circulavam pelo mercado.

"Isso vai impactar rapidamente os investidores", disse Celso Cunha, presidente da Abdan (Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares). "Não incluir [Angra 3] significa, na prática, ainda que não formalmente, acabar com o projeto."

Com Diego Felix