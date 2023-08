Brasília

Prestes a completar 70 anos, a JBS contratou a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para calcular o impacto da empresa na economia. Segundo os cálculos, as cadeias produtivas ligadas à gigante dos alimentos movimentam o equivalente a 2,1% do PIB e geram 2,7% dos empregos do país.

Para chegar a esses números, os pesquisadores isolaram os seguintes efeitos: inicial (das próprias unidades da JBS); direto (na relação com fornecedores de insumos); e indireto (ao longo de toda a cadeia de suprimentos).

Unidade da JBS em Greeley (Estados Unidos) - Shannon Stapleton - 14.abr.2020/Reuters

Entre outros fatores, entraram no cálculo a produção, capital, consumo das famílias, exportações, insumos, trabalho e terras envolvidos na análise de 67 setores da economia e 127 produtos.

A JBS conta com 145 mil colaboradores em suas unidades, centros de distribuição e escritórios, mas, segundo a Fipe, elas funcionam como "start" para a geração de até 2,9 milhões ao longo das cadeias envolvidas.

Na fábrica de Barra do Garças (MT), por exemplo, para cada 100 empregos outros 597 são criados entre fornecedores de insumos, no estado e em outras unidades da federação.

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Opera com 130 fábricas e conta com mais de 260 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros.

No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 145 mil colaboradores. É dona de marcas como Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo e Just Bare, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países.

Com Diego Felix