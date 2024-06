Brasília

A indústria da música no Brasil movimenta R$ 1,2 bilhão ao ano e emprega quase 4 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Cultura (MinC) —40 vezes mais postos de trabalho do que a indústria automotiva, que empregou 100 mil pessoas no ano passado.

Em homenagem à força do setor, o Make Music Day, também conhecido como Fête de la Musique, ocorrerá em mais de mil cidades ao redor do mundo, sendo 40 no Brasil na próxima sexta (21).

Celebração do Make Music Day, em Boston (EUA) - Brian Snyder - 21.jun.2018/Reuters

Haverá shows em escolas, praças, varandas e, pela primeira vez, o Congresso Nacional será iluminado de laranja em referência ao evento.

Com Diego Felix