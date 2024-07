São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anuncia nos próximos dias a criação de um observatório de startups em parceria com a (Apex Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

O acordo foi firmado durante reunião nesta quinta (18) entre o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o presidente da Apex, Jorge Viana, no Rio de Janeiro.

Logo do BNDES na sede do banco, no Rio de Janeiro - Sergio Moraes/Reuters

A proposta do observatório será estruturar mecanismos de fomento às startups, incluindo a criação de um fundo de até R$ 500 milhões para companhias com potencial de se tornarem unicórnios —startups com valor de mercado de US$ 1 bilhão— e que ainda não tenham passado por abertura de ações na bolsa.

Integrarão a iniciativa a Finep, braço de inovação e pesquisa do governo federal, Sebrae e Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação).

"No governo do presidente o Lula, o Brasil voltou a ter protagonismo no cenário global e o BNDES está recuperando o papel de alavancar o desenvolvimento. Esse observatório será um mecanismo importante para, junto com os demais órgãos parceiros, estimular a inovação, aumento a produtividade e a eficiência da economia brasileira", disse em nota Aloizio Mercadante.

Com Diego Felix