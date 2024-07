São Paulo

Os ônibus elétricos movidos a energia limpa, além de zerar as emissões de gases causadores do aquecimento global nas suas operações, também evitam a poluição do ar, ligada a doenças pulmonares nas cidades.

Agora, uma nova tecnologia, que usa nióbio na composição da bateria, possibilitará o uso contínuo dos veículos no transporte público.

O nióbio substitui o grafite no ânodo (polo negativo) da bateria de íon-lítio. O metal é combinado ao titânio e, segundo os desenvolvedores, permite recargas mais rápidas, além de maior durabilidade.

Para discutir quais são as vantagens dos ônibus elétricos, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter especial Eduardo Sodré, no Como É que É? desta quinta-feira (18).

