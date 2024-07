São Paulo

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a incorporação da Enauta pela 3R Petroleum.

A operação já passou pelo crivo dos conselhos da Enauta e da 3R.

Plataforma de petróleo na baía de Guanabara, Rio de Janeiro - Bruno Domingos/Reuters

Como mostrou no mês passado, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), um dos acionistas da Enauta, votou pela incorporação da companhia por avaliar que a combinação das petroleiras terá protagonismo no setor de óleo e gás.

Na 3R, o conselho aprovou a operação em abril.

Segundo o fato relevante com o anúncio da intenção de união das companhias, a Eunauta ficará com 47% da empresa combinada e a 3R com 53%. A Enauta se tornará subsidiária da 3R e suas ações serão retiradas do Novo Mercado.

Com a fusão, a expectativa é de que a produção combinada seja superior a 100 mil barris de óleo equivalente, o que coloca a companhia como importante competidor no setor de petróleo.

Com Diego Felix