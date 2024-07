Brasília

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, revogou a concessão da Linha-15 Prata do monotrilho. A decisão sairá publicada no Diário Oficial desta terça (23).



A concessão estava sob o comando do Consórcio ViaMobilidade, do Grupo CCR, que venceu o leilão em 2019.

Estação Jardim Colonial, na Linha 15-Prata do Metrô - Bruno Santos/Folhapress



A decisão não tem qualquer ônus para o Estado.



Com a decisão, a operação, manutenção e investimentos nos 15,3 km da linha e nas 11 estações, entre Vila Prudente e Jardim Colonial, permanecem sob responsabilidade do Metrô. Atualmente, o monotrilho transporta 130 mil pessoas por dia.



Para o governo, o modelo e as premissas firmadas entre os anos de 2017 e 2019 para a concessão não se adequam mais ao cenário atual.



A Secretaria de Parcerias em Investimentos confirmou a revogação ao Painel S.A. e informa que a concessionária foi consultada sobre a revogação sem se opor ao processo.

Com Diego Felix