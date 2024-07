A 6ª Vara Criminal de Brasília condenou o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior a pagar uma indenização de R$ 10 mil ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin por atacá-lo no banheiro do aeroporto de Brasília. O episódio ocorreu em janeiro de 2023, antes de Zanin chegar à corte.

A Justiça ainda condenou Basseto a quatro meses e 15 dias de detenção, mas substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Ele poderá recorrer da decisão em liberdade.

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), é o relator da ADPF sobre 'softwares espiões' proposta pela PGR contra o Congresso Nacional. - Gustavo Moreno/Gustavo Moreno - 21.mar.24/SCO/STF

No dia da ocorrência, Basseto se aproximou do então advogado do presidente Lula (PT) enquanto ele escovava os dentes. "Parece destino. O pior advogado que possa existir na vida aqui. Olha o bandido, o corrupto aqui", afirmou, filmando as agressões. Ele também chamou Zanin de "safado" e "vagabundo".

Na sequência, o empresário passou a ameaçar agredir fisicamente o então defensor do presidente. "Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse", afirmou. "Tinha que tomar um pau de todo mundo que está andando na rua", completou, ao que Zanin deixou o local sem responder às agressões.

Em sentença proferida nesta segunda-feira (22), a juíza Mariana Rocha Cipriano Evangelista afirma que os fatos narrados na queixa-crime apresentada pelo hoje ministro do STF e pela OAB (Ordem dos Advogados dos Brasil) constituem clara ofensa à dignidade e ao decoro de Zanin, atingindo sua intimidade.

A magistrada ainda diz que as provas, confirmadas pelo autos da agressão, indicam a intenção do empresário de atingir a honra do ministro por meio das palavras escolhidas.

"Na época dos fatos, o querelante era renomado advogado, com mais de 20 anos de carreira e atuação em todo o território nacional. Atualmente, é ministro do Supremo Tribunal Federal", relata a juíza.

"Não há qualquer indício de que as ofensas proferidas pelo querelado [Basseto] possuíssem algum respaldo fático que motivasse um descontentamento seu. Conforme afirmou em seu próprio interrogatório, sequer conhecia o querelante [Zanin]", segue ela.

Evangelista afirma que o réu praticou cinco crimes ao proferir a frase "pior advogado que possa existir na vida" e os termos "bandido", "corrupto", "safado" e "vagabundo" contra o então advogado.

Ainda de acordo com a magistrada, a agressão causou danos extrapatrimoniais a Zanin e atingiu seus direitos de personalidade.

O ministro foi defendido na ação pelos advogados Alberto Zacharias Toron, Fernanda Tórtima, Priscilla Lisboa Pereira, Verena de Freitas Souza, Ulisses Rabaneda dos Santos, Rogerio Barcelos dos Santos Martins e André Galvão Pereira.

As ofensas a Zanin ocorreram apenas três dias após os ataques golpistas que resultaram na invasão das sedes dos Três Poderes, na capital federal.