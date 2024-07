São Paulo

As igrejas evangélicas de São Paulo têm em sua base uma maioria de mulheres negras, em famílias com renda de até três salários mínimos, mostra pesquisa Datafolha feita entre 24 e 28 de junho com 613 moradores da capital paulista que professam essa fé.

O levantamento tem margem de erro de quatro pontos percentuais e foi formulado com colaboração dos antropólogos Juliano Spyer, colunista da Folha, e Rodrigo Toniol, a socióloga Christina Vital e o cientista político Vinicius do Valle, todos estudiosos da área.

Para discutir qual o perfil dos fiéis das igrejas evangélicas, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter especial Anna Virginia Balloussier, no Como É que É? desta segunda-feira (22).

