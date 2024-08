Brasília

O grupo de tecnologia brasileiro Elsys decidiu estrear na inteligência artificial, investindo na dtLabs, startup incubada na Unesp (Universidade Estadual de São Paulo) de Bauru, no interior de São Paulo.

O valor não foi divulgado. A empresa informou apenas ser seu primeiro negócio no segmento.

A dtLabs já tem 90% de atuação fora do Brasil em países como China, Reino Unido, Austrália, Canadá e EUA.

A Elsys conta com 700 colaboradores no país, uma rede de 225 distribuidores e 30 mil parceiros com atendimento em 100% do território nacional.

Ambas as companhias continuarão com sua independência operacional, mas cada uma se beneficiando das vantagens oferecidas pela outra para posicionar o grupo como um importante concorrente na IA.

Com Diego Felix