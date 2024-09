Brasília

O governo dará sinal verde, nesta quarta (4), para o início da dragagem de quatro trechos dos rios Amazonas e Solimões, no Amazonas.

Cerca de R$ 500 milhões de recursos do Ministério de Portos e Aeroportos serão utilizados nos próximos cinco anos como forma de permitir a navegabilidade segura durante todo o ano, desde a fronteira com Peru e Colômbia até a cidade de Itacoatiara (AM), um percurso fluvial de mais de 1.500 km de distância.

Trecho da confluência entre o Rio Amazonas e o Rio Negro, em Manaus - Wang Tiacong/Xinhua

Com a homologação da licitação e a assinatura de contrato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a empresa vencedora do leilão poderá iniciar os serviços imediatamente, a tempo de minimizar os efeitos da estiagem sobre a navegabilidade e o escoamento de insumos.

A dragagem será realizada em pontos específicos, locais onde houve acúmulo de sedimentos e formação de bancos de areia, e realizada somente no canal de navegação.

Também haverá sinalização náutica para dar mais segurança aos navegantes, orientando adequadamente sobre o canal a ser seguido no leito dos rios e áreas que devem ser evitadas na navegação.

Os trechos que serão trabalhados ficam entre Manaus-Itacoatiara; Coari-Codajás; Benjamin Constant-Tabatinga; Benjamin Constant-São Paulo de Olivença, todos no Amazonas. Somente este ano serão destinados R$ 100 milhões.

Com Diego Felix