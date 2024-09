Por que falamos tão pouco sobre menopausa?

São Paulo

Um estudo americano de 2015 aponta que cerca de 85% das mulheres vivenciam sintomas associados à chegada da última menstruação.

Chamado de climatério, o período compreende muito mais do que só a menopausa, que costuma ser um diagnóstico retroativo, depois de 12 meses sem menstruar. Com ele, vêm instabilidade emocional, perda de memória, sensação de confusão mental, falta de libido, secura que afeta a pele, os cabelos e a vagina.

Para discutir por que se fala tão pouco sobre menopausa, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Bárbara Blum, no Como É que É? desta quarta-feira (4).

