O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin assinam nesta terça (10) 20 convênios com entidades setoriais que totalizam R$ 490 milhões para a promoção de empresas brasileiras no mercado internacional e atração de investimentos via ApexBrasil.

Os acordos têm potencial para gerar cerca de R$ 280 bilhões em exportações e negócios internacionais até 2027.

Segundo Jorge Viana, presidente da agência, o objetivo é converter empreendedores de pequeno e médio porte em exportadores, democratizando o acesso à exportação.

A parceria com o Sebrae representa 36% (R$ 175 milhões) do montante total para capacitar cooperativas, micro e pequenas empresas, com foco especial nas regiões Norte e Nordeste. A expectativa é que possam gerar R$ 57 bilhões em exportações, no período de dois anos.

Na área de indústria e serviços, serão firmados 12 convênios. No agronegócio, os esforços estarão concentrados em seis segmentos para a promoção das vendas externas de arroz beneficiado, chocolate, balas, doces e amendoim, carne bovina, frutas e polpas congeladas, máquinas, equipamentos, insumos e tecnologia, e produtos para animais de estimação.

Outro convênio, da ApexBrasil com a Abvcap (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital), busca atrair investimentos estrangeiros na ordem de R$ 24,5 bilhões.

Além desses setores, também foram incluídos os produtores de etanol de milho, de máquinas e equipamentos e de móveis.

Os convênios da ApexBrasil para apoiar estes setores a ampliar e fortalecer sua presença em mercados internacionais somam um total de mais de R$ 60 milhões.

Com Diego Felix