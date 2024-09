São Paulo

O saldo comercial entre janeiro e julho ultrapassou US$ 441 bilhões, aumento de 5,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o governo federal, tanto as exportações quanto as importações de bens e serviços registraram alta.

Segundo a ApexBrasil, responsável pela promoção comercial do país, o destaque foram as exportações, que, em julho, chegaram a US$ 198,2 bilhões, registrando alta de 2,4%.

Jorge Viana, presidente da ApexBrasil - Thomas Peter/Reuters

De acordo com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), com o crescimento do PIB e o aquecimento da economia, o Brasil está demandando mais bens e serviços, tanto que importou 5% mais do que no ano passado.

No recorte por exportações de bens, a alta foi de 10%, ultrapassando os US$ 28,4 bilhões.

"Os dados mostram que a realidade de comércio e investimentos do Brasil está entrando na ‘era trilioária’", disse em nota Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

As previsões estimadas por Viana estão ancoradas num cenário de melhora do preço das commodities, das condições globais e da velocidade do crescimento econômico brasileiro.

Para Igor Celeste, gerente de inteligência de mercado na ApexBrasil, é possível que o fluxo de comércio exterior, somando bens e serviços, chegue a US$ 1 trilhão entre 2026 e 2027.

Com Diego Felix