Em setembro de 2023 eu estive na Etiópia, totalizando 35 países visitados naquele momento. Da capital, Adis Abeba, peguei um ônibus em direção ao Vale do Omo. Foram 18 horas de viagem no sentido sul do país, acompanhado pelo brasileiro Rafael Souza, que eu tinha conhecido na Somália. Ele havia me convidado para participar de uma cerimônia chamada "Bull jumping", do povo hamer, e por esse motivo nos reencontramos.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Esse evento é uma preparação para o matrimônio, isto é, o rapaz, ainda sem noiva, deve demonstrar que está preparado para se tornar "o homem da casa". Nesse momento, abandona-se a mocidade, dando início à fase adulta, com suas respectivas responsabilidades. Durante a cerimônia, algumas mulheres da aldeia que estão participando do evento pedem para serem chicoteadas pelo rapaz. Apesar de soar estranho, é uma demonstração de apoio ao jovem que está passando pelo rito de transição. Tal atitude é uma forma de demonstrar amor e companheirismo ao rapaz, uma vez que o propósito é fortalecê-lo como homem.

Mulher com as costas marcadas participa de cerimônia na aldeia - Robson Jesus/Arquivo pessoal

Quando eu e o Rafael chegamos à tribo, juntamente com o nosso guia, fomos informados de que em dez minutos a cerimônia iria começar; o evento dura dois dias. Eu gostei de ver as mulheres usando as vestimentas tradicionais, assim como os sinos pendurados em suas pernas me chamaram atenção. No entanto, enquanto algumas cantavam canções de apoio, o jovem também escutava insultos de outras.

Mesmo sendo parte da cultura deles, notei que ele não estava se sentindo tão confortável em participar daquilo. Os insultos que vêm das mulheres servem de "motivação" para que o rapaz as chicoteie com mais força, isso porque a quantidade de dor suportada estaria relacionada ao nível de lealdade entre os participantes.

Robson com morador da aldeia etíope - Robson Jesus/Arquivo pessoal

Honestamente, foi difícil assistir a tudo aquilo; tive que gravar a cena e ao mesmo tempo assimilar o que estava acontecendo! As mulheres pegavam galhos finos das árvores e entregavam nas mãos do jovem, continuavam a dançar, pular e se aproximavam do rapaz para implorar pelas chicoteadas. Mesmo eu vendo o sangramento causado, elas não expressavam sofrimento. Pelo contrário, estava bem nítido o contentamento que sentiam. As cicatrizes nas costas delas me despertaram curiosidade assim que cheguei, mas eu não conseguia imaginar o porquê de elas existirem até então. Portanto, concluí que as mesmas mulheres poderiam participar dessas cerimônias inúmeras vezes.

Robson conversa com mulher grávida na aldeia na Etiópia - Robson Jesus/Arquivo pessoal

Pois bem, tivemos a opção de dormir no próprio vilarejo e aceitamos. Contudo, eu permaneci com a mente inquieta, tentando absorver toda a informação do dia.

Ao fim da tarde do nosso último dia, ocorreu a segunda parte da cerimônia. O mesmo rapaz, dessa vez, permaneceu nu e se preparava para saltar cinco bois que estavam sendo contidos por membros da tribo. Ele teria cinco tentativas para ser considerado apto a buscar uma futura esposa, mas obteve sucesso no primeiro salto!

O guia que estava conosco nos informou que estão previstas leis para proteger a integridade física dos envolvidos, sem que a tradição em si corra o risco de ser descontinuada. Embora às vezes possa ser desafiador, temos que respeitar cada sociedade com seus próprios "ritos de passagem", crenças e assim por diante. No entanto, é fundamental considerar o contexto e o impacto dessas práticas, especialmente no que diz respeito ao bem-estar das pessoas envolvidas.

No final das contas, todos nós somos importantes dentro do universo do qual fazemos parte, e essa consciência coletiva é realmente transformadora.