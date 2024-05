Conforme ciência, medicina e educação avançam, nossos velhinhos são cada vez mais velhinhos, o que é em princípio excelente sinal de progresso. Mas faz aparecer um novo problema: morrer bem velha, como queria a saudosa Rita Lee, na maioria das vezes ainda quer dizer morrer em estado avançado de decrepitude mental, sofrendo de doenças neurodegenerativas variadas e doença de Alzheimer em particular.

Pergunta importante, então: perda cognitiva é parte integral do envelhecimento ou dá para evitar? E se todo mundo chegasse aos 120 anos, o Alzheimer seria inevitável?

Por muito tempo suspeitei que sim. Envelhecer é acumular danos pelo corpo todo, consequência do simples fato de estar vivo, assim como a pele acumula escaras e cicatrizes e a mente, traumas. Como neurônios não têm reposição, viva tempo suficiente e os estragos progressivamente sobrepostos vão transformando o cérebro em uma colcha de retalhos cada vez mais fina, que inevitavelmente se rasga.

E se a doença de Alzheimer fosse uma forma exagerada de envelhecimento, então bastaria viver o suficiente para chegar ao ponto onde a doença se manifesta. Afinal, o maior fator de risco para a doença de Alzheimer é, pura e simplesmente, idade avançada.

E, com a idade, o metabolismo do cérebro declina. Estudo após estudo já mostraram isto: o volume do cérebro encolhe, o fluxo de sangue para o cérebro diminui, a taxa de uso de energia cai progressivamente. O efeito da idade é óbvio. O envelhecimento do metabolismo do cérebro começa com a maturidade sexual, e daí em diante é ladeira abaixo.

Elide Elisa Rodrigues Luccas, 72, é bióloga, joga beach tennis e trabalha com mosaicos - Mathilde Missioneiro/Folhapress

De mãos dadas com o metabolismo do cérebro cai também o desempenho cognitivo. Faz sentido: o cérebro custa um bocado de energia, então, se ele começa a usar cada vez menos energia, ele fica limitado a fazer cada vez menos.

Exceto que esse é o efeito médio da idade na população. Olhe os indivíduos um a um e você descobre os supervelhinhos: octogenários, e outros para lá de octogenários, com capacidade cognitiva tão superior aos seus colegas de faixa etária que chegam a se comparar com a juventude nos seus trinta e poucos anos. O que eles têm de especial?

Supervelhinhos não têm grandes perdas no fluxo sanguíneo no cérebro. Supervelhinhos têm um cérebro que continua a custar tão caro quanto o cérebro de adultos que ainda nem atingiram a meia-idade.

E supervelhinhos ou não têm sinais de doença de Alzheimer no cérebro ou até têm, mas com zero perda cognitiva, como se ainda fossem capazes de compensar e "dar um jeito" de continuar funcionando.

A receita para se tornar um supervelhinho ainda não é conhecida, lamento.

Mas eu sei dar um chute bem-educado: agora que nós sabemos que o funcionamento do cérebro é limitado pela circulação sanguínea, é possível dizer que supervelhinhos necessariamente têm fluxo sanguíneo cerebral impecável, como se o tempo não houvesse passado pelas suas artérias.

Genética ajuda e a gente não escolhe, mas das suas artérias todo mundo pode cuidar. É só seguir aqueles conselhos chatos de sempre que você já sabe que vai ouvir do seu médico: comer direito, fazer exercício, respirar bem...