O ator e empresário Luciano Szafir, 55, conta que sempre foi um "cara calmo, controlado", adepto das práticas de meditação e ioga. Tudo mudou, segundo ele, depois de receber o diagnóstico de Covid-19 três vezes, ficar internado por mais de 60 dias, sofrer uma perfuração no intestino e ter outras complicações decorrentes da doença.

"Depois que eu saí do hospital começou a vir uma ansiedade. Eu não conseguia controlar mais, e caí na tarja preta [remédios controlados]", afirma à coluna. Passados dois anos, Szafir diz que estava incomodado por seguir dependente dos medicamentos para dormir. "Tentei tirar, mas era 4 horas da manhã, e eu estava lutando em casa, querendo dormir e não conseguindo. A meditação, que era fácil para mim, passou a ser difícil."

O ator Luciano Szafir no backstage de desfile na São Paulo Fashion Week 2016, na capital paulista - Bruno Poletti/Folhapress

Pesquisando e conversando com outras pessoas, ele resolveu procurar um médico para testar a cannabis medicinal. De posse de uma receita médica, começou há três meses a tomar gotinhas do óleo de canabidiol antes de dormir. "Está me centrando novamente. São só três meses, e eu já sinto uma diferença absurda", diz.

Afirma também que já está conseguindo deixar de tomar os remédios e que pretende falar muito sobre o tema como forma de desmistificar o assunto. "As pessoas ainda misturam. Existe um preconceito por ser cannabis. Já falam: 'Maconheiro'. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é de uso medicinal, não recreativo."

O canabidiol (CBD) é um dos produtos derivados da Cannabis sativa e não apresenta efeitos psicoativos —diferentemente do THC, que é o composto psicoativo da maconha. O CBD vem sendo testado para diferentes doenças, incluindo Parkinson e Alzheimer.

Questionado se já tinha experimentado maconha recreativamente anteriormente, Szafir primeiro diz que não se lembra, mas depois fala de uma experiência pouco agradável que teve por volta dos 18 anos. "Foi na época que eu surfava, mas achei uma porcaria.

Szafir é acompanhado pelo médico Edimar Alcides Bocchi, professor da Faculdade de Medicina da USP, chefe da unidade de insuficiência cardíaca do Incor (Instituto do Coração) e pesquisador do uso da cannabis medicinal para o tratamento de algumas doenças.

Pai coruja, Szafir é só sorrisos ao falar de Sasha, sua primogênita, fruto do relacionamento com Xuxa. A jovem lançou em um desfile na semana passada a sua marca de roupas, a Mondepars. Na ocasião, Sasha disse reconhecer ter privilégios por ser uma "nepobaby" —junção dos termos nepotismo e baby, que é usado para definir jovens artistas cujas carreiras seriam alegadamente facilitadas por conta dos pais ou parentes famosos ou com prestígio.

Para o ator e empresário, a pessoa que tem vantagens na vida deve usá-las, sim, mas "com consciência e gratidão". "A minha filha sabe que ela não é melhor que ninguém. Ela é uma pessoa humilde, ela trata todo mundo igual. Não interessa de quem ela é filha. Ela está trilhando o caminho [da moda] por mérito dela."

Szafir diz que há muitas pessoas que têm dinheiro e fama e "quebram" ou "são horríveis". "A questão não é ter dinheiro e fama", afirma.

Ele também destaca a dedicação da filha em correr atrás do seu sonho. "É tudo criação dela, sempre foi o sonho dela, e ela foi estudar moda", diz. "Tenho certeza que, se ela não tivesse pais famosos, ela também chegaria aonde ela ainda vai chegar, e com o mesmo sorriso que eu vi ao final do desfile."

Ao falar de seus projetos profissionais, Szafir diz que está "morrendo de saudades de atuar" e que quer voltar a fazer teatro e novela. Nos últimos anos, por causa da recuperação da Covid e de uma cirurgia no quadril, ele diz que fez apenas participações pequenas em produções, como no filme "Onde Há Vida, Há Esperança", que estreia na sexta (21).

"A partir do segundo semestre, quero acelerar nessa área", afirma.

Ele também pretende lançar até o final do ano um livro em que vai relatar a sua experiência de quase morte ao enfrentar a Covid por três vezes. A ideia é que o título seja algo na linha "Mais 15 Minutos de Vida."

"Quando eu estava internado e ruim, eu pensava assim: 'Deus, me dá mais 15 minutos para eu poder falar com os meus três filhos, com a minha mulher, com a minha mãe e com os meus irmãos. Quinze minutos, é só isso que eu peço", relembra.

Ele explica que passar por essa vivência o fez dar ainda mais valor à família e entender que outras questões não devem ser tratadas de forma tão pesada.

"Quando eu estava lá dentro, eu queria tomar um banho sozinho, queria abraçar meus filhos, queria dar um beijo na minha mulher, queria conversar com os meus amigos. A última coisa que eu pensava era em ser protagonista de uma novela ou abrir uma empresa e ganhar rios [de dinheiro]. Aliás, eu nem pensava nisso, só pensava no lado humano que a gente vai deixando para trás."

PIPOCA

A atriz e escritora Suzana Pires recebeu convidados na pré-estreia do minidocumentário "Dona de Si Criativa", que mostra o trabalho do instituto criado por ela para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade no mundo do trabalho. A empresária Patricia Casé compareceu ao evento, realizado no cinema Reag Belas Artes, na capital paulista, na noite de segunda (17). O empresário Kevin J. Gessay passou por lá.