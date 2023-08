O Brasil deverá terminar agosto com 124 milhões de toneladas de grãos exportadas no ano, considerando-se os volumes de soja, milho, farelo de soja e trigo.

Os números são da Anec (Associação Nacional dos Exportadores de Cereais) e, se confirmados, superarão em 20% os embarques de janeiro a agosto de 2022.

Soja e milho se destacam. Com produção recorde de 157 milhões de toneladas, a saída de soja neste mês deverá somar 7,9 milhões de toneladas, o que elevaria o total do ano para 82 milhões, 22% a mais do que em 2022.

A produção nacional de milho, que surpreende nessa reta final de safra e poderá atingir até 139 milhões de toneladas, conforme as estimativas mais otimistas, deve encerrar agosto com a saída de 25 milhões de toneladas pelos portos do país. O volume superaria em 28% o de igual período de 2022.

Milho armazenado a céu aberto em MT - Sadi Beledelli

Farelo de soja e trigo praticamente mantêm os mesmos patamares do ano passado, atingindo 15 milhões e 2,4 milhões de toneladas no período. Os dados são estimados com base nos embarques previstos para este mês

A China continua sendo, isoladamente, a principal compradora de soja do Brasil. Até julho, os chineses ficaram com 71% do produto nacional exportado. A Espanha, em segundo lugar, levou 4%.

Já o Japão lidera na compra de milho, ficando com 16% do produto brasileiro. A China, ausente do mercado nacional até o ano passado, já detém 14% das vendas externas desse cereal. Dos cinco principais importadores de milho do Brasil, quatro são da Ásia.

Segundo as informações da Anec, Tailândia e Indonésia ficaram com 16% cada do farelo de soja. Já as exportações de trigo tiveram a Indonésia como principal destino. O país asiático adquiriu 24% do volume colocado no mercado externo pelo Brasil.







Arroz Os preços do cereal voltaram a superar R$ 90 por saca no mercado gaúcho, o que não ocorria desde o final de janeiro deste ano, período de entressafra. Os dados são do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Trigo A tonelada do produto voltou a ficar abaixo dos R$ 1.300 no Paraná, acumulando queda de 3,7% neste mês. A redução dos preços externos e o aumento de área de plantio no Brasil influenciaram a queda, segundo o Cepea.

Algodão Condições climáticas em Mato Grosso favoreceram a produtividade, que sobe para 296 arrobas por hectare, 19% a mais do que na safra anterior, segundo o Imea (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária).

Fertilizantes Conclusão e comissionamento do projeto Salitre no primeiro trimestre de 2024 será uma das prioridades de Gustavo Horbach, agora na função de diretor-presidente da EuroChem para a América do Sul.