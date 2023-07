A produção americana de soja se distancia ainda mais da do Brasil. Estimativas ainda bastante preliminares desta quarta-feira (12) do Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) apontam que o Brasil colherá 163 milhões de toneladas no período 2023/24.

A produção dos EUA, prevista inicialmente em 123 milhões, recua para 117 milhões. A safra americana já foi plantada e a brasileira só terá início em dois meses.

A redução de área de plantio e de safra nos Estados Unidos já era esperada pelo mercado. Tanto que os preços, apesar desses números negativos, caíram nesta quarta-feira em Chicago.

Produção americana de soja se distancia ainda mais da do Brasil - Jorge Adorno - 17.fev.2020/Reuters

A soja para o contrato de novembro, quando a safra dos EUA já estará praticamente definida, recuou para US$ 13,28 por bushel (27,2 kg), 2,4% abaixo do de terça-feira.

A queda de preços ocorre devido às estimativas de redução das exportações americanas em 6,3%, para 50 milhões de toneladas, e aos estoques finais em 8,2 milhões de toneladas, um volume considerado pelo mercado como não tão baixo.

Segundo a AgRural, na avaliação atual do Usda os americanos terminariam a safra de 2023/24 com estoques suficientes para 26 dias, 19% a mais do que na anterior.

A produção mundial desta safra está projetada em 405 milhões de toneladas, 10% a mais do que na anterior. Todos os principais países terão evolução da produção. A de maior destaque é a Argentina, que, após recuar para 25 milhões em 2022/23, poderá voltar a patamares normais e atingir 48 milhões.

Um dos principais produtos das lavouras dos dois países, a produção acumulada de soja do Brasil e da Argentina tem potencial para 211 milhões de toneladas, desde que o clima ajude.

Se a soja perde área nos Estados Unidos, o milho ganha. Na avaliação do Usda desta quarta-feira, a área do cereal vai a 38,1 milhões de hectares, 6,2% a mais do que na anterior.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A produção tem potencial para 389 milhões de toneladas, 12% a mais do que em 2022/23. A estimativa dos EUA para o Brasil é de 129 milhões de toneladas em 2023/24. A Argentina poderá colher 41 milhões, com alta de 84%. Os argentinos vêm sendo castigados pelo clima na produção de grãos.

Os preços do milho em Chicago, com a previsão de aumento de produção, caíram para US$ 4,76 por bushel (25,4 kg) no contrato de setembro, um recuo de 3,7% no dia.

Os dados da produção de grãos do Brasil deverão ser divulgados nesta quinta-feira pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A União Europeia, após um ano ruim em 2022/23, deverá elevar a safra de 2023/24 para 288 milhões de toneladas, 8% a mais do que a anterior. Com isso, as importações, que aumentaram 44% em relação à média dos últimos cinco anos, vão recuar para 26 milhões de toneladas, uma queda de 25%.

O Brasil se mantém líder na oferta de produtos agroalimentares para os europeus, mas a busca pelo produto ucraniano aumentou muito. Nos três primeiros meses deste ano, a exportação brasileira para a União Europeia aumentou 9%, enquanto a dos ucranianos subiu 61%.



Relação de troca Mesmo com as desvalorizações do milho e do farelo de soja no mês passado no mercado ionterno, em relação a maio, o poder de compra do suinocultor paulista caiu.

Relação de troca 2 A queda no poder de compra ocorre porque a retração do preço do animal vivo foi ainda mais acentuada do que a dos custos, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Desafio externo A RAR, uma empresa gaúcha idealizada por Raul Anselmo Randon na década de 1970 e voltada, no início, para a produção e exportação de maçã, se diversificou.

Desafio externo 2 Nos cinco primeiros meses deste ano, as receitas líquidas vindas dos mercados interno e externo aumentaram 17%, em relação às de igual período de 2022. Para o ano, a RAR espera evolução de 25%.

Novos produtos Apesar dos desafios do setor de alimentação, segundo a direção da empresa, a RAR está ampliando as vendas externas de seus produtos. Ainda uma das principais na fruticultura, incorporou no seu cardápio queijos, espumantes, vinhos e azeite de oliva, além de charcutaria.

O primeiro Malbec A Miolo Wine Group coloca no mercado o seu primeiro vinho com uva Malbec, cultivada na Campanha Gaúcha, no bioma Pampa.

O primeiro Malbec 2 O bioma onde está a produção brasileira da uva começa na Argentina, abrange quase todo o território uruguaio e tem clima temperado. É uma região na qual a variedade Malbec vem ganhando novas áreas.