É ainda mais temerário fazer prognósticos sobre uma eleição em que um candidato quase foi assassinado e outro pode ser deposto.

Mas os últimos acontecimentos provocaram mais especulação sobre Donald Trump 2. Segundo pesquisa YouGov/CBS feita entre os dias 16 e 18 de julho, Trump tem 52% dos votos, Joe Biden, 47%. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.

Dados o estado calamitoso da campanha de Biden, a hipótese de que o sangue de Trump inflaria sua votação e que faltam três meses e meio para a votação, não parece vantagem insuperável. De resto, o resultado da eleição muito depende de meia dúzia de estados que oscilam entre democratas e republicanos, onde a disputa está apertada.

Donald Trump empurra um balão após aceitar a nomeação de seu partido no final do último dia da Convenção Nacional Republicana de 2024 - NICK OXFORD/AFP

Biden é impopular, decerto. Apenas 5% dos eleitores consideram que os EUA vão "muito bem"; outros 19% acham que vai bem ("somewhat well"). Para 33%, vai "mal"; para 42%, "muito mal".

Mas é fácil perceber que mesmo a péssima avaliação de Biden não leva ainda mais eleitores para Trump. Poucas pessoas dizem votar em Biden "principalmente porque gostam dele": 27%. Outras 23% votam no atual presidente porque ele é o candidato democrata; 50% porque querem derrotar Trump.

Mesmo a desprestigiada vice de Biden, Kamala Harris, faria disputa mais apertada com o republicano. A eleição parece ainda aberta.

O escrutínio sobre Trump 2 é mais intenso também porque ele é a novidade.

Na especulação mais comum, se diz que Trump 2 saberia manejar melhor a máquina pública, com maior chance de levar à prática suas ideias. Se diz que seus nomeados implementariam programa mais detalhado, talvez o da Heritage Foundation, direita conservadora dura, embora o poder de influência da fundação seja controverso.

Isto posto, Trump é um oportunista picareta extremo, que muitas vezes se adapta a circunstâncias, embora seja perturbado. O programa dele é ele.

Poucos antes do atentado, o Wall Street Journal publicou pesquisa com economistas sobre as consequências econômicas de Trump 2.

As previsões eram de inflação e juros maiores, o que influencia a economia do mundo, aqui inclusive. Uma alta grande de impostos de importação e barreiras à imigração, como quer Trump, encareceriam produtos, insumos e mão de obra nos EUA.

Ok. Mas essas mudanças pequenas em indicadores financeiros parecem risíveis perto do tumulto que o republicano pode causar na ordem política e econômica mundial, para nem falar dos danos à civilização e à democracia.

Trump diz que quer paz na Ucrânia. Isto é, rendição: que a guerra termine com os ucranianos cedendo territórios à Rússia de Vladimir Putin. Quer cortar o subsídio militar para a Ucrânia e para a Europa. Se levar tais planos adiante, obrigará europeus não apenas a gastar mais em defesa, o que causaria salseiro fiscal e econômico, talvez político, mas também a mudar sua diplomacia, elevando a tensão mundial.

Terá uma Suprema Corte a seu favor; quem sabe um Congresso republicano. Assim, poderia desmontar as agências de regulação e fiscalização do governo e facilitar a demissão ou manipulação de servidores federais. Não terá de se preocupar com reeleição (não pode se candidatar a um terceiro mandato).

Trump pode querer mudar a regulação sobre as "big techs", apertando-a em uns casos, de desafetos, liberando em outros. Não é liberal: escolhe vencedores.

Se ficar solto para aumentar ainda mais déficits e dívidas do governo (cortando impostos), pode causar mudanças estruturais no sistema monetário internacional e nas taxas de juros dos EUA e do mundo. Se diminuir impostos sobre empresas, vai colocar pressão sobre o sistema tributário do resto do planeta também.

Mas a eleição está aberta. Ainda não é tarde para os EUA e para o mundo.

O colunista estará em férias até agosto.