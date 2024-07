A cada automóvel zero-quilômetro vendido no primeiro semestre, cinco usados foram negociados. A proporção se baseia nos números divulgados pela Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos) e faz pensar no quanto as tecnologias eletrificadas presentes em tantos lançamentos ainda estão distantes do grande público no Brasil.

Segundo os dados da entidade, foram comercializados 5,4 milhões de modelos de segunda mão (ou terceira, ou quarta, ou quinta...) entre janeiro e junho, resultado recorde para o período. No mesmo intervalo, foram licenciados 1,08 milhão de carros de passeio e comerciais leves novos.

Da esq. para a dir., linha 2010 dos modelos Fiat Uno, Volkswagen Gol e Chevrolet Celta - Brito Jr - 18.mai.2010/Folhapress/FOLHA DE S.PAULO

O Volkswagen Gol lidera entre os usados. O hatch compacto teve 62.262 unidades negociadas em junho, enquanto o Hyundai HB20, o mais vendido entre os zero-quilômetro, terminou o mês com 9.760 emplacamentos.

A enorme frota circulante do Volks —que teve 6,5 milhões de unidades comercializadas no Brasil ao longo de quatro décadas— justifica o número de transações no mercado. O mesmo acontece com o segundo colocado, o Fiat Palio: foram registradas 35.275 negociações no último mês, segundo a Fenabrave.

O ranking de usados mostra quais são, de fato, os carros populares do Brasil. Entre os 20 mais vendidos em junho, 15 são compactos com versões 1.0.

São modelos que, em geral, têm quilometragem alta e preço baixo. Um Palio 1.0 2017 completo e em bom estado é oferecido por cerca de R$ 40 mil nos sites de classificados, por exemplo. Hoje, o carro da Fiat mais em conta entre os zero-quilômetro é o subcompacto Mobi (R$ 72.990).

Pela tendência registrada no primeiro semestre, é possível prever um novo recorde na negociação de modelos usados. A comparação com o mesmo período de 2023 mostra uma alta de 7,7% nas transações envolvendo carros de passeio e comerciais leves.

São veículos equipados com motores 1.0 flex de consumo contido e baixo custo de manutenção —e sempre é necessário fazer uma revisão quando se trata de veículos mais rodados. Esses aspectos são importantes para quem precisa de um automóvel, mas tem o orçamento apertado.