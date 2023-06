Cartazes ajudam a contar a história da Parada do Orgulho LGBT+ de SP

São Paulo

A 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece neste domingo (11), a partir das 10h, na avenida Paulista, tem como tema "Políticas Sociais para LGBT+ Queremos por inteiro e não pela metade".

A cada ano, a marcha traz um tema importante para a comunidade LGBTQIA+ e a sociedade em geral refletirem a respeito.

Considerada uma das maiores paradas do mundo, o evento é organizado pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo). É, sobretudo, como definem, uma manifestação social que reivindica direitos, promove a visibilidade e celebra a diversidade, com ações políticas e afirmativas.

A primeira edição foi realizada em 1997, com cerca de 2.000 participantes. Desde aquele ano, o evento já atraiu um público estimado em 4 milhões de pessoas, de acordo com os organizadores. E entrou para o "Guinness Book" como o maior do gênero no mundo.

Ao dar uma espiada nos cartazes da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, é possível conhecer um pouco de sua história e de suas importantes reivindicações. Também é uma forma de analisar e refletir sobre os processos de construção e reconstrução das agendas do movimento LGBT no Brasil.

Estão lá marcados o abraço à diversidade, a discussão sobre políticas homossexuais, o leque de inclusão sob, por exemplo, o slogan "Temos Família e Orgulho". Do horror à homofobia, a Parada também incluiu em seus anúncios, na mesma intensidade de repúdio, o combate ao racismo e ao machismo.