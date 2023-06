Estação Paulista do metrô de SP inaugura novo acesso nesta quarta (7)

São Paulo

Um novo acesso à estação Paulista, da linha 4-amarela do metrô de São Paulo, foi aberto ao público nesta quarta-feira (7). Segundo a companhia, a nova entrada, que fica na rua Bela Cintra, deve ser utilizada por aproximadamente 17 mil passageiros por dia.

O acesso principal da estação, operada pela ViaQuatro, fica na rua da Consolação. Mas, de acordo com o Metrô, cerca de 70% dos passageiros que desembarcam lá têm como destino a Bela Cintra ou ruas próximas. O novo portão fica a menos de um quarteirão da avenida Paulista.

Portão na rua Bela Cintra para acesso à estação Paulista do metrô - Diário dos Trilhos

Antes, para acessar a região, passageiros precisavam percorrer a ligação subterrânea entre as estações Paulista e Consolação, da linha 2-verde —o percurso acabou apelidado de "marcha dos pinguins" pelos usuários, devido ao pouco espaço para circular. A ideia é que o novo acesso possa desafogar este túnel, já que o passageiro com destino à região da Paulista terá uma saída direta, sem necessidade da baldeação.

A passagem consiste num túnel de 50 metros de extensão e 4,5 metros de largura. A criação do novo acesso pela rua Bela Cintra era planejada desde 2013 e custou cerca de R$ 2,5 milhões ao governo estadual.

Conexão entre as estações Paulista (linha 4-amarela) e Consolação (linha 2-verde) fica lotada nos horários de pico - Ronny Santos - 2.mai.2019/Folhapress

Novo túnel

Está prevista, ainda, a construção de uma nova conexão entre as estações Paulista e Consolação para distribuir o fluxo de passageiros do túnel já existente. Nos horários de pico, usuários têm uma única passagem para fazer a baldeação, o que resulta em aglomerações e desconforto.

O anúncio do então governador Rodrigo Garcia (PSDB) foi feito em novembro passado, mas as obras ainda não saíram do papel. De acordo com o metrô, o trabalho está em fase de "obtenção de licenças e preparação do canteiro de obras".

O novo túnel deverá correr paralelo ao que já existe, com capacidade para receber 18 mil passageiros por hora. A ideia é que ele seja utilizado por quem segue da estação Consolação para a Paulista —com isso, a atual ligação ficaria livre para quem faz o caminho contrário.

O investimento total será de R$ 61 milhões, e o governo prevê que as obras sejam concluídas até o final de 2025.