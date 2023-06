Lula se solidariza com afetados por ciclone e diz que governo está 'atento' para dar apoio

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se solidarizou nesta sexta (16) com as famílias afetadas pelas chuvas provocadas por um ciclone extratropical na região Sul do país e afirmou que o Executivo está "atento" para dar apoio aos governos locais.

"Gostaria de manifestar minha solidariedade com a população que está sofrendo com as fortes chuvas e um ciclone que passou pela região. A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras", escreveu no Twitter.

O presidente Lula em evento no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira - 12 jun.23/Folhapress

O presidente compartilhou uma publicação do ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) na qual ele afirma que o governo já atua nas regiões afetadas e está em contato com os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Lula também se solidarizou com famílias afetadas pelas chuvas em Pernambuco e em São Paulo e pediu "atenção de todos às orientações da Defesa Civil".

O ciclone extratropical sobre o litoral do Rio Grande do Sul provoca chuva ininterrupta e diversos estragos no estado desde a noite desta quinta-feira (15).

A Defesa Civil confirmou a morte de um homem de 23 anos em São Leopoldo, em razão de uma descarga elétrica. Há também ao menos dois desaparecidos —um em São Leopoldo e outro em Portão, municípios na região metropolitana de Porto Alegre.

Em São Leopoldo, choveu 255 milímetros apenas nas últimas 24 horas.