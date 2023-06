Santana de Parnaíba faz tapete colorido para celebrar Corpus Christi

São Paulo

A cidade de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, iniciou as atividades para os festejos de Corpus Christi às 6h desta quinta-feira (8) com a confecção de um tapete no centro histórico do município.

A tradição se estende desde 1961, segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Valmir Baptista Damas, disse em entrevista a uma rádio.

Mais de mil pessoas, entre moradores e turistas, trabalharam na confecção do tapete colorido, que mede cerca de 850 metros quadrados e é produzido com serragem, argila, casca de ovo, cal, pipoca e pó de café.

Em 2023, o tema da Festa de Corpus Christi, em Santana de Parnaíba, é "Eucaristia e as Obras de Misericórdia"; a celebração contará com a confecção do famoso tapete nas ruas do centro histórico da cidade - Dario Souza / Secom

A celebração, que tem como tema "Eucaristia e as Obras de Misericórdia", inclui também a realização de missas, de uma feira de artesanato, e de passeios.

Após a missa campal com o Bispo Dom Arnaldo, marcada para 15h na Praça 14 de Novembro, haverá a procissão de Corpus Christi, na qual é utilizado o tapete produzido pela população.

Os festejos de Corpus Christi, considerado um dos eventos mais importantes da cidade, terminarão às 20h.

O Corpus Christi é uma festa que celebra, segundo a tradição católica, a presença real de Cristo na Eucaristia, que é o ato do recebimento da hóstia consagrada.

Desde que foi instituída, no século 13, a comemoração ocorrer sempre em uma quinta-feira 60 dias depois do domingo de Páscoa.