Casa é levada pela enxurrada em Putinga (RS); veja vídeo

Uma casa foi arrastada pela força da enxurrada no município de Putinga, no vale do Taquari, na quarta-feira (1º), durante os temporais que atingem o Rio Grande do Sul.

No vídeo, é possível ver a casa sendo dividida ao meio pela força da água, e a parte construída de madeira sendo levada pela correnteza. Não há informações sobre os moradores.

Putinga é uma das cidades mais afetadas pelas chuvas que caem no estado desde segunda-feira (29) e pode sofrer ainda mais inundações com o risco de rompimento da barragem de Santa Lúcia. Parte dos moradores foi evacuada, e a cidade está sob alerta. Caso a barragem rompa, toda a área central da cidade será inundada.

O prefeito de Putinga, Paulo Lima, anunciou na madrugada desta quinta-feira (2) que um duto extravasor foi ampliado para aumentar a vazão e não forçar a estrutura da barragem, que está no limite máximo de armazenamento.

A cidade está parcialmente isolada desde que o trecho da ERS 453 que dá acesso à cidade desmoronou durante a madrugada.

Em todo o Rio Grande do Sul, já são 134 municípios afetados. São pelo menos 13 mortes confirmadas, e mais de 5.200 pessoas fora de casa.