Veja às 20h deste sábado (24) o resultado da Quina especial de São João

São Paulo

A Caixa Econômica Federal sorteia às 20h deste sábado (24) a Quina de São João, que tem o valor estimado em R$ 200 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso 6172.

O resultado será publicado nesta página.

Como é uma das loterias especiais da Caixa, o prêmio não acumula —é o caso da Mega da Virada do dia 31 de dezembro, por exemplo.

Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal do concurso 6.172 da Quina, com acerto de cinco números, o prêmio será pago a quem cravar quatro números —ou dividido no caso de mais um ganhador— e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 18h deste sábado nas lotéricas de todo o país, por aplicativo ou pelo portal Loterias Caixa. O sorteio começa às 20h, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal e da emissora.

A Quina de São João vai pagar R$ 200 milhões neste sábado (24) no prêmio principal - Reprodução/Facebook

Para jogar é preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis. Ganham prêmios quem acertar ao menos dois deles.

A aposta simples, com cinco números, custa R$ 2,50 e precisa ser preenchida em volante do concurso especial da Quina de São João.

O apostador também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como Surpresinha, ou ainda optar por um bolão oficial.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de cinco números (no valor de R$ 2,50) da Quina é de uma em mais de 24 milhões. Na aposta com com 15 números (que custa R$ 7.507,50), a chance sobe para uma em 8.000.

Essa é a 13ª edição do concurso especial da loteria. O maior prêmio pago pela Quina de São João foi o do ano de 2021, quando 8 ganhadores dividiram o total de R$ 204.813.741,28 milhões em valor da época. Cada um levou cerca de R$ 25,6 milhões (ou R$ 29,7 milhões, em valores corrigidos pela inflação).

De acordo com a Caixa, na lista dos dez maiores prêmios pagos pela Quina de São João, nunca apenas um ganhador levou toda a bolada, sempre o prêmio foi dividido.



Valor das apostas

Números apostados Preço (R$) 5 2,50 6 15,00 7 52,50 8 140,00 9 315,00 10 630,00 11 1.155,00 12 1.980,00 13 3.217,50 14 5.005,00 14 7.507,50

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Quina, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo