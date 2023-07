Explosão em cooperativa agroindustrial no PR deixa 2 mortos e 9 desaparecidos

Rio de Janeiro

Uma explosão na cooperativa C.Vale, no município de Palotina (a 480 km de Curitiba), no Paraná, deixou ao menos duas pessoas mortas, na tarde desta quarta-feira (26), segundo o Corpo de Bombeiros. Duas vítimas foram resgatadas em estado grave e nove estão desaparecidas.

A explosão ocorreu em um silo, equipamento cilíndrico de armazenagem de grãos, às 16h50.

Em nota, a direção da cooperativa afirmou que as causas da explosão ainda não foram identificadas. "No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas", declarou a C.Vale.

Equipes do Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná) e do Corpo de Bombeiros fazem o atendimento às vítimas da explosão.

Equipamento de armazenagem de grãos C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná, explodiu e deixou mortos na tarde dseta quarta-feira (26) - Portal Nova Santa Rosa

"Todos os nossos recursos de emergência, incluindo equipes aeromédicas e o Samu, foram acionados e se mobilizaram rapidamente para atender às vítimas", afirmou o Consamu, em nota. Cinco viaturas do consórcio atuam para resgatar as vítimas.

O Corpo de Bombeiros afirmou ter montado uma força-tarefa com 35 militares, 11 viaturas e cães. "O foco das equipes neste momento é a busca pelas vítimas desaparecidas", disse a corporação, em nota.

Trabalhadores da C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná, após a explosão de um equipamento de armazenagem de grãos. Acidente deixou mortos e feridos - Portal Nova Santa Rosa

O governador do estado, Ratinho Júnior (PSD), usou as redes sociais para avisar que um avião com profissionais de resgate será enviado ainda nesta quarta para ajudar no trabalho.

"O Corpo de Bombeiros do Paraná está mobilizado para atender com rapidez as vítimas de uma explosão registrada no final desta tarde em Palotina. A orientação é que nossas equipes continuem atuando para garantir pronto atendimento. Um avião com profissionais será enviado hoje à região."

O deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil) também se pronunciou, lamentando o acidente. Ele pediu orações pelas vítimas e disse que entrou em contato com o governo do estado para tomar conhecimento da situação.

Pelas redes sociais, moradores de Palotina (PR) disseram que sentiram o impacto da explosão dentro de casa. Há relatos de tremores e vidros de janelas quebrados.

A C.Vale é uma cooperativa agroindustrial que atua no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e no Paraguai. Com origem em Palotina (PR), produz grãos, como soja e milho, e proteínas, como frango, peixe e suínos.