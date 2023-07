Pela 1ª vez, Polícia Civil de SP terá 134 armas de eletrochoque

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo terá 134 armas de eletrochoque. De acordo com o governo do estado, é a primeira vez que a corporação utilizará arma de baixo potencial de letalidade.

O contrato para fornecimento foi assinado com a empresa Axon Enterprise no início deste mês com custo de R$ 962 mil. A previsão é que a entrega aconteça até novembro para uso imediato de agentes e investigadores da Polícia Civil.

Arma de eletrochoque será usada pela Polícia Civil de São Paulo pela 1ª vez - Divulgação/Polícia Civil

A arma é um dispositivo portátil similar a um convencional, mas que dispara dois dardos conectados a fios condutores quando o gatilho é acionado. O impacto provoca uma descarga elétrica que afeta o sistema nervoso da pessoa atingida, deixando-a temporariamente incapacitada.

Esse tipo de arma já é utilizado pela Polícia Militar tanto em operações especiais como no patrulhamento ostensivo de centros urbanos. O uso de armas de baixo potencial de letalidade, diz o governo, tem rígidos protocolos de segurança e também exige treinamento específico dos agentes.

Em março, o governo fechou acordo no valor de R$ 19,8 milhões também com a Axon Enterprise para a aquisição de 2.500 armas de eletrochoque para a PM, que já mantém em uso cerca de 7.500 mil equipamentos desse tipo.

Segundo o governo, a nova compra dá sequência no investimento de modernização do armamento das forças de segurança. Neste ano, houve a aquisição de mais de 1.800 armas para a Polícia Civil, com investimento de mais de R$ 23,3 milhões.