Podcast: Zezé Motta fala sobre carreira, racismo e vida sexual aos 80

São Paulo

Se perguntarem à Zezé Mota se ela, com 80 anos, ainda faz sexo, a resposta será "Claro, não estou morta". É o que a atriz e cantora conta no podcast Se ela não sabe, quem sabe?, em que ela é entrevistada pela escritora e roteirista Tati Bernardi.

Temas como infância, carreira, relacionamento e racismo também são abordados no episódio, que vai ao ar nesta sexta-feira (10).

A artista, que nasceu em Campos dos Goytacazes (RJ), fala ainda sobre os filhos adotivos e a maternidade. "Eu engravidava, mas perdia. Eu perdi três filhos", conta Zezé no podcast. "Toda vez que eu engravidava, eu tinha que ficar meio que três meses quietinha, deitada, sem pegar avião, sem pegar peso, sem pegar um monte de trabalho um atrás do outro."

No podcast, Tati conversa com grandes nomes das artes, dos negócios e da ciência para que eles tragam respostas essenciais para pessoas de todas as idades. O projeto foi inspirado no americano "Wiser Than Me", em que a atriz Julia Louis-Dreyfus conversa com mulheres mais velhas e "mais sábias" do que ela, que tem 63 anos.

Roteirista, apresentadora e resenhista de literatura, Tati tem oito livros publicados. Também escreve na Folha há 10 anos, é videocaster de programas no UOL e faz formação em psicanálise há sete anos.

A colunista ainda entrevista nomes como Bruna Lombardi, Laerte, Elisa Lucinda e Luiza Trajano.

O podcast é publicado às sextas-feiras nas principais plataformas de áudio. O projeto é coordenado pela editoria de Podcasts do jornal e pela iniciativa Todas, e tem produção do Zamunda Studio.

Tati Bernardi conversa com Zezé Motta para o segundo episódio do podcast "Se ela não sabe, quem sabe?" - Catarina Pignato

SE ELA NÃO SABE, QUEM SABE?

ONDE Nas principais plataformas de podcast

QUANDO Sextas, às 8h

