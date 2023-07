Polícia do Rio prende dez suspeitos de cobrar aluguel de moradores em nome do tráfico

Rio de Janeiro

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro mobilizaram 500 agentes, seis blindados e um helicóptero, nesta quinta (6), com o objetivo de prender suspeitos ligados ao tráfico de drogas que atuam no Complexo da Penha, zona norte. Eles são acusados de cobrança de taxas para a ocupação de um prédio.

O edifício localizado na comunidade do Quitungo, próximo ao complexo, pertence a um empresário, que não teve o nome revelado. Moradores relatam que passaram a pagar os aluguéis a traficantes, e os que se recusaram a fazer isso teriam sido expulsos.

Com a reintegração de posse, os moradores que ficaram têm até 30 dias para sair do local, de acordo com ordem judicial.

Criminosos atearam fogo em diversas barricadas no interior do Complexo da Penha - Reprodução/TV Globo )

O aparato usado na ação, de acordo com a Polícia Civil, se justifica pela forte atuação da facção criminosa na área.

Desde a madrugada, quando teve início a movimentação policial, moradores relataram que barricadas de óleo foram colocadas. Houve troca de tiros, mas não registro de feridos em hospitais. As escolas não suspenderam as aulas.

O objetivo da operação era cumprir 31 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão de adolescentes infratores, além de mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

Segundo a corporação, a investigação teve início em dezembro de 2022 e apontou que o grupo busca expansão territorial e aumento das finanças.

Assim, traficantes que atuam na região determinaram a obrigatoriedade de pagamento dos aluguéis diretamente à associação de moradores do Quitungo. "Quem não quisesse se submeter a isso deveria entregar as chaves dos apartamentos", afirmou o delegado Fábio Asty, responsável pelo inquérito.

A ação da 38ª DP (Brás de Pina) contou com o apoio do da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais; do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do 16º Batalhão de Polícia Militar.